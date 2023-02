Biden: «La Nato non si stancherà di aiutare l'Ucraina» (Di martedì 21 febbraio 2023) «Questa è una guerra per la libertà. L'occidente un anno fa doveva decidere da che parte stare ed ha deciso: stiamo con gli ucraini. E la Nato non si stancherà di aiutare l'Ucraina». Sono alcune delle frasi pronunciate da Varsavia dal Presidente Usa, Joe Biden, in un discorso molto atteso arrivato poche ore dopo quello pronunciato da Vladimir Putin sulla guerra in corso ormai da un anno in Ucraina Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) «Questa è una guerra per la libertà. L'occidente un anno fa doveva decidere da che parte stare ed ha deciso: stiamo con gli ucraini. E lanon sidil'». Sono alcune delle frasi pronunciate da Varsavia dal Presidente Usa, Joe, in un discorso molto atteso arrivato poche ore dopo quello pronunciato da Vladimir Putin sulla guerra in corso ormai da un anno in

