Biden in piazza a Varsavia: “Kiev resiste ed è forte. Noi difenderemo la democrazia in tutto il mondo” (Di martedì 21 febbraio 2023) Miglia di persone, in piazza, per ascoltare Joe Biden. "Kiev resiste ed è forte", ha detto il presidente Usa aprendo il suo discorso sul palco allestito al Castello di Varsavia. "Vladimir Putin pensava che ci saremmo arresi, sbagliava. L'Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi. Le democrazie del mondo si sono rafforzate, non indebolite" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 febbraio 2023) Miglia di persone, in, per ascoltare Joe. "ed è", ha detto il presidente Usa aprendo il suo discorso sul palco allestito al Castello di. "Vladimir Putin pensava che ci saremmo arresi, sbagliava. L'Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere laa tutti i costi. Le democrazie delsi sono rafforzate, non indebolite" L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : DIRETTA I Migliaia di persone in piazza a Varsavia per ascoltare il presidente Usa Joe Biden che tiene il suo disco… - Corriere : Migliaia in piazza a Varsavia: attesa per il discorso di Biden - ChilErminia : RT @Tg3web: Migliaia di persone in piazza a Varsavia per il discorso del presidente degli Stati Uniti Biden: 'Continueremo a difendere la d… - FedeAmoR1312 : RT @pietrogranero: 'Niente carri armati tedeschi sul fronte orientale', 'Combattete i fascisti!' e 'Fanculo Biden!'. Con questi cartelli la… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA I Migliaia di persone in piazza a Varsavia per ascoltare il presidente Usa Joe Biden che tiene il suo discorso su… -