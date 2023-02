Biden finisce di parlare, parte questa canzone: sconcerto globale | Video (Di martedì 21 febbraio 2023) Una scelta "particolare", quella di Joe Biden e delle autorità polacche: un "messaggio di ottimismo" per Dario Fabbri, esperto di geopolitica che ha commentato il discorso del presidente Usa a Varsavia in studio da Enrico Mentana, per il ritorno dello speciale "bellico" del TgLa7. Una decisione "sconcertante", solo "propaganda" per molti commentatori su Twitter. La giornata è stata scandita da tre momenti importanti sul fronte della guerra in Ucraina: il discorso alla Nazione di Vladimir Putin, che ha ribadito le sue posizioni irriducibili contro l'Occidente ("Hanno cercato e voluto loro la guerra"), la Nato e gli Stati Uniti ("La Russia sospende la partecipazione dal trattato Start", quello sulla non proliferazione degli armamenti nucleari). Quindi quello del presidente Biden, senza grosse sorprese: "Kiev resiste ed è viva, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Una scelta "particolare", quella di Joee delle autorità polacche: un "messaggio di ottimismo" per Dario Fabbri, esperto di geopolitica che ha commentato il discorso del presidente Usa a Varsavia in studio da Enrico Mentana, per il ritorno dello speciale "bellico" del TgLa7. Una decisione "sconcertante", solo "propaganda" per molti commentatori su Twitter. La giornata è stata scandita da tre momenti importanti sul fronte della guerra in Ucraina: il discorso alla Nazione di Vladimir Putin, che ha ribadito le sue posizioni irriducibili contro l'Occidente ("Hanno cercato e voluto loro la guerra"), la Nato e gli Stati Uniti ("La Russia sospende lacipazione dal trattato Start", quello sulla non proliferazione degli armamenti nucleari). Quindi quello del presidente, senza grosse sorprese: "Kiev resiste ed è viva, ...

