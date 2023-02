Biden: "Difenderemo la democrazia a qualunque costo" (Di martedì 21 febbraio 2023) Varsavia, 21 febbraio 2023 "L'Europa è stata messa alla prova, l'Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi. Le democrazie del mondo si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Varsavia, 21 febbraio 2023 "L'Europa è stata messa alla prova, l'Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere laa tutti i costi. Le democrazie del mondo si sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Il Sole 24 Ore Ucraina, ultime notizie. Biden: difenderemo la democrazia a ogni costo. Putin agita… - infoitinterno : Biden a Varsavia: «Kiev è forte e resiste, difenderemo la democrazia a ogni costo» - francobus100 : Biden a Varsavia: 'Difenderemo la democrazia. Non ci stancheremo mai'. Migliaia in piazza - Andrea6590 : Difende i propri interessi il resto sono cazzate. - FabrizioDalCol : Martedì, 21 febbraio 2023 Ucraina, Biden: 'Non ci stancheremo mai, la difenderemo a qualunque costo' Il presidente… -