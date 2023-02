Biden da Zelensky a Kiev: 'Siete eroici, Putin ha fallito'. La rabbia di Mosca (Di martedì 21 febbraio 2023) - Storica visita del capo della Casa Bianca in Ucraina dove ha abbracciato il presidente russo annunciando nuovi aiuti militari pari a mezzo miliardo di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) - Storica visita del capo della Casa Bianca in Ucraina dove ha abbracciato il presidente russo annunciando nuovi aiuti militari pari a mezzo miliardo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il foglio lasciato da Biden a Zelensky con la scritta “Slava Ukraini” e la firma del presidente americano, durante… - MarcoFattorini : Kyiv. #Biden e Zelensky rendono omaggio ai caduti ucraini. #Ukraine - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - aura67422491 : Nessuno se l'aspettava da sleepy Joe. Né quelli che approvano, né quelli che criticano. #Biden #Zelensky #Kiev - Alex19849461911 : RT @agambella: Visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev. Meloni è in viaggio in treno dalla Polonia e all'arrivo sarà rice… -