Biden conferma il sostegno occidentale a Kiev (Di martedì 21 febbraio 2023) Joe Biden ha ribadito il sostegno occidentale all'Ucraina. È questo, in estrema sintesi, il succo del discorso da lui tenuto oggi a Varsavia. "Un anno fa, il mondo si preparava alla caduta di Kiev. Bene, sono appena tornato da una visita a Kiev e posso riferire che Kiev è forte. Kiev è orgogliosa, giganteggia e, cosa più importante, è libera", ha dichiarato il presidente americano. "Quando il presidente Putin ha ordinato ai carri armati di entrare in Ucraina, ha pensato che ci saremmo arresi. Aveva torto", ha proseguito, per poi aggiungere: "La vile sete di terra e potere del presidente Putin fallirà e prevarrà l'amore degli ucraini per il loro Paese". "Ho chiarito che l'impegno degli Stati Uniti è reale e che un anno dopo direi che la Nato è più forte di quanto non ..."

