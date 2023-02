Biden a Varsavia: «Kiev resiste ed è libera. La guerra in Ucraina una tragedia voluta da Putin» (Di martedì 21 febbraio 2023) «Vladimir Putin pensava che ci saremmo arresi, ma si sbagliava perché non ci stancheremo mai». Così Joe Biden ha parlato nel suo discorso al Castello Reale di Varsavia sottolineando che l’Ucraina «resiste ancora» perché è «forte e ancora libera». E che «l’Occidente non voleva attaccare Mosca, come ha detto il presidente russo, responsabile del conflitto». Nel suo intervento ci ha tenuto a ribadire che le democrazie del mondo si sono rafforzate e non indebolite e stanno continuando a rispondere all’invasione russa a Kiev. «L’Europa è stata messa alla prova», ha detto due volte. «Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi». Soprattutto in virtù del fatto che Mosca, ha continuato il presidente Usa, si è resa protagonista di «crimini contro l’umanità ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) «Vladimirpensava che ci saremmo arresi, ma si sbagliava perché non ci stancheremo mai». Così Joeha parlato nel suo discorso al Castello Reale disottolineando che l’ancora» perché è «forte e ancora». E che «l’Occidente non voleva attaccare Mosca, come ha detto il presidente russo, responsabile del conflitto». Nel suo intervento ci ha tenuto a ribadire che le democrazie del mondo si sono rafforzate e non indebolite e stanno continuando a rispondere all’invasione russa a. «L’Europa è stata messa alla prova», ha detto due volte. «Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi». Soprattutto in virtù del fatto che Mosca, ha continuato il presidente Usa, si è resa protagonista di «crimini contro l’umanità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Biden a Varsavia: «Il mondo non si è voltato dall’altra parte, abbiamo difeso la democrazia e il diritto delle per… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - putino : Il presidente americano Joe Biden ha tenuto oggi un discorso a Varsavia, in risposta a quello di oggi di Putin a Mo… - ItaliaOggi : Biden a Varsavia: Sostegno continuo a Kiev. La guerra è una scelta di Putin - - Gianluc68325330 : RT @ravel80262268: Mentre Biden parla a Varsavia, a New York va a fuoco un grande deposito di legname -