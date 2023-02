Biden a Varsavia: «Kiev è forte e resiste, difenderemo la democrazia a ogni costo» (Di martedì 21 febbraio 2023) Acclamato da migliaia di polacchi nella piazza di Varsavia, il presidente Usa, ha sottolineato la compattezza dell’Occidente al fianco dell’Ucraina e ha attaccato la Russia di Vladimir Putin, «colpevole di crimini contro l’umanità senza vergogna» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 febbraio 2023) Acclamato da migliaia di polacchi nella piazza di, il presidente Usa, ha sottolineato la compattezza dell’Occidente al fianco dell’Ucraina e ha attaccato la Russia di Vladimir Putin, «colpevole di crimini contro l’umanità senza vergogna»

