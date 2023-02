Biden a Varsavia: difendiamo la democrazia (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente americano Joe Biden, davanti a migliaia di persone accorse al castello di Varsavia, ha affermato che l’Ucraina non si arrenderà mai alla Russia. Biden ha poi sottolineato che l’Occidente sta lottando per difendere la democrazia. Biden a Varsavia: cosa ha affermato? Il presidente americano Joe Biden ha parlato a Varsavia davanti ad una Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente americano Joe, davanti a migliaia di persone accorse al castello di, ha affermato che l’Ucraina non si arrenderà mai alla Russia.ha poi sottolineato che l’Occidente sta lottando per difendere la: cosa ha affermato? Il presidente americano Joeha parlato adavanti ad una

