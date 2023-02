Berlusconi, 80 milioni per Marina e Pier Silvio: il super dividendo delle loro casseforti (Di martedì 21 febbraio 2023) Pier Silvio Berlusconi ha prelevato 51 milioni dalla sua cassaforte e Marina Berlusconi 29 milioni dalla società che controlla. Investimenti personali? Intanto Silvio incassa 90 milioni. La manovra finanziaria emerge tra le righe dei bilanci al 30 settembre 2022 Leggi su corriere (Di martedì 21 febbraio 2023)ha prelevato 51dalla sua cassaforte e29dalla società che controlla. Investimenti personali? Intantoincassa 90. La manovra finanziaria emerge tra le righe dei bilanci al 30 settembre 2022

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele_Manca : Berlusconi, 80 mln per Marina e Pier Silvio: il super dividendo delle loro casseforti (senza precedenti),… - thewaterflea : RT @ChanceGardi: Zelensky: 'A @Berlusconi non hanno mai bombardato la casa.' Se Zelensky qualche libro lo leggesse, invece di bruciarli… - MilanoFinanza : Silvio Berlusconi preleva 90 milioni dalle sue holding - MilanoFinanza News - Skarrozzz : RT @ChanceGardi: Zelensky: 'A @Berlusconi non hanno mai bombardato la casa.' Se Zelensky qualche libro lo leggesse, invece di bruciarli… - Yi_Benevolence : RT @ChanceGardi: Zelensky: 'A @Berlusconi non hanno mai bombardato la casa.' Se Zelensky qualche libro lo leggesse, invece di bruciarli… -