Beretta USA fornisce carabine all’unità di servizio di emergenza della polizia di New York

(Di martedì 21 febbraio 2023)carabina Usa. Ledeldiper ladi Newverranno fornite daUSA. Lo stesso vale per la formazione agli operatori armaioli.Parliamo dei sistemi sniper multicalibro Sako TRGM10.carabina Usa: il supporto alladi NewCi sarà un legame speciale tra l’Italia e gli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... super2017A : @Beretta_USA Beretta 2023 #beretta #pistol #guns #PeaceAndLove - MarcoPatrucco3 : @el_pais Anche negli USA BASTA ARMI….CHIUDIAMO FABBRICHE DI MORTE ….Beretta e tutte le altre - marco_renosto : @Beretta_USA Gentili signori Beretta, il guardamano dei questo fucile va bene anche sul beretta 1301 tactical? -

è onorata di supportare il Dipartimento di Polizia nella sua critica missione, per garantire la sicurezza quotidiana della comunità di New York City nei prossimi anni".

L'azienda ha già consegnato i Sako TRG M10 all'unità di emergenza, vera squadra d'eccellenza del New York Police Department ...ha annunciato che Beretta Usa fornirà al dipartimento di polizia di New York i sistemi sniper multicalibro Sako Trg M10, per supportare l’attività della sua Unità di servizio di emergenza (Esu).