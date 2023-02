Benzina a 1 | 30 Euro al litro | ecco dove fare rifornimento e risparmiare

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 febbraio 2023) Laa 1,30alè un sogno finalmente diventato realtà.trovarla perun sacco di soldi. Laa 1,30alè diventata finalmente realtà. Molte persone non avrebbero mai scommesso un singolosu questo ribasso. Ma i sogni molto spesso si avverano, e il risparmio sul carburante non è mai stato così tanto alla portata come oggi. CanvaRifornire il proprio veicolo è diventato un bene di lusso. Cosa che ha logicamente portato le persone a cercare dei metodi per. Gli aiuti del Governo non sono bastati affatto. E la sensazione generale è quella di essere tornati al punto di partenza. Alcune stazioni di servizio presentano un prezzo di 2 ...