Benitez | “Spalletti m’ha detto una cosa che mi ha colpito Osimhen come Torres”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 febbraio 2023) Rafarivela chegli haunache lo hae poi ritiene che VictorsiaFernandoRafa, ex allenatore di Napoli ed Inter, ha espresso il suo parere sulla partita di stasera degli azzurri in Champions League. A Sky Sport, il trainer spagnolo ha parlato della sfida contro l’Eintracht Francoforte: “è un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli hoche avrebbero vinto il campionato, lui mi hatestuali parole: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così”. Peril Napoli può arrivare ...