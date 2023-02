Benitez: «Mi piace l’Italia, Inter e Napoli bei ricordi! Un aspetto mi manca» (Di martedì 21 febbraio 2023) Benitez non dimentica l’Italia e la sua avventura prima all’Inter e poi al Napoli. Il tecnico spagnolo, Intercettato da Sky Sport, svela qual è l’aspetto che più gli manca del nostro Paese. Di seguito le sue dichiarazioni AMBIENTE – Rafael Benitez ha lavorato in Italia, prima all’Inter e poi al Napoli. Il tecnico spagnolo ammette che il nostro Paese gli manca soprattutto da un certo punto di vista: «l’Italia? Mi piace tantissimo, sono stato all’Inter e poi al Napoli, ho tanti buoni ricordi per la gente, per i titoli ma soprattutto per l’ambiente calcistico he è simile a quello spagnolo. I giornalisti capiscono di calcio e tutti ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023)non dimenticae la sua avventura prima all’e poi al. Il tecnico spagnolo,cettato da Sky Sport, svela qual è l’che più glidel nostro Paese. Di seguito le sue dichiarazioni AMBIENTE – Rafaelha lavorato in Italia, prima all’e poi al. Il tecnico spagnolo ammette che il nostro Paese glisoprattutto da un certo punto di vista: «? Mitantissimo, sono stato all’e poi al, ho tanti buoni ricordi per la gente, per i titoli ma soprattutto per l’ambiente calcistico he è simile a quello spagnolo. I giornalisti capiscono di calcio e tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VivInterNews : RT @internewsit: Benitez: «Mi piace l'Italia, Inter e Napoli bei ricordi! Un aspetto mi manca» - - internewsit : Benitez: «Mi piace l'Italia, Inter e Napoli bei ricordi! Un aspetto mi manca» - - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Benitez e la favorita per la vittoria della Champions: 'Tutti parlano del Real Madrid, ma… - RadioRossonera : 'Non gli piace parlarne e a me non piace parlare dei due anni dopo. Carlo è un bravo allenatore ovunque lo metti'… - napolista : #Benitez: «Il #Napoli vincitore in Champions League? Perché no?» Al Guardian: «Ad Ancelotti non piace parlare di… -