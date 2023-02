Benevento, Letizia: «Cannavaro lo vedo ad allenare in Serie A» (Di martedì 21 febbraio 2023) Il capitano del Benevento Letizia ha parlato del futuro dell’ex tecnico Cannavaro: «Può allenare anche ad alti livelli in Serie A» Intervenuto nella trasmissione Ottogol, il capitano del Benevento, Gaetano Letizia, ha parlato del futuro del suo ex allenatore Fabio Cannavaro, dicendo di vederlo bene ad allenare in Serie A. Di seguito le sue parole. «Probabilmente non conosce la categoria, ma lo vedo come un allenatore di alta classifica anche in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Il capitano delha parlato del futuro dell’ex tecnico: «Puòanche ad alti livelli inA» Intervenuto nella trasmissione Ottogol, il capitano del, Gaetano, ha parlato del futuro del suo ex allenatore Fabio, dicendo di vederlo bene adinA. Di seguito le sue parole. «Probabilmente non conosce la categoria, ma locome un allenatore di alta classifica anche inA». L'articolo proviene da Calcio News 24.

