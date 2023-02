Bene Meloni sul superbonus, ora largo al Pnrr. Parla Giovannini (Di martedì 21 febbraio 2023) Un conto è fermare il superbonus, doveroso se si vuole salvaguardare la tenuta dei conti pubblici italiani ed evitare di appesantire le famiglie con nuovo debito. Un altra cosa è fare di tutt’erba un fascio e sacrificare la rigenerazione edilizia del patrimonio immobiliare. Enrico Giovannini, economista con un passato da presidente dell’Istat, ha fatto parte fino all’ottobre del 2022 di quel governo che porta il nome di Mario Draghi e che per primo tentò di scardinare, ma con tatto, la misura nata con il governo Conte II per volere del Movimento 5 Stelle. Allora Giovannini era ministro per le Infrastrutture (nell’esecutivo Letta ha invece ricoperto la carica di titolare del Lavoro) e per questo sa Bene che superbonus o meno, il problema vero dell’Italia e del suo mattone è la riqualificazione di case e ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Un conto è fermare il, doveroso se si vuole salvaguardare la tenuta dei conti pubblici italiani ed evitare di appesantire le famiglie con nuovo debito. Un altra cosa è fare di tutt’erba un fascio e sacrificare la rigenerazione edilizia del patrimonio immobiliare. Enrico, economista con un passato da presidente dell’Istat, ha fatto parte fino all’ottobre del 2022 di quel governo che porta il nome di Mario Draghi e che per primo tentò di scardinare, ma con tatto, la misura nata con il governo Conte II per volere del Movimento 5 Stelle. Alloraera ministro per le Infrastrutture (nell’esecutivo Letta ha invece ricoperto la carica di titolare del Lavoro) e per questo sacheo meno, il problema vero dell’Italia e del suo mattone è la riqualificazione di case e ...

