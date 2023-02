Bencic dopo Cirstea: nella WTA è la settimana delle maratone (Di martedì 21 febbraio 2023) Un altro giorno, un altra maratona. Belinda Bencic ha recuperato un set e un break di svantaggio contro l'ucraina Marta Kostyuk e ha così raggiunto gli ottavi al Dubai Duty Free Tennis Championships, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Un altro giorno, un altra maratona. Belindaha recuperato un set e un break di svantaggio contro l'ucraina Marta Kostyuk e ha così raggiunto gli ottavi al Dubai Duty Free Tennis Championships, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tenniscircus : Dopo la devastante vittoria agli ottavi del #WTA500 di #Doha contro #Collins per 6-0, 6-1, #Swiatek avrebbe dovuto… - RSIsport : ?? Belinda Bencic conquista i quarti di finale al WTA 500 di Doha. La sangallese si è imposta in rimonta sulla ex nu… - gbuletti : RT @RSIsport: ?????? Settimo titolo WTA in carriera per Belinda Bencic, che supera Liudmila Samsonova in finale e trionfa ad Abu Dhabi. Per la… - senzasinistra : Ma alla fine vincono la forza mentale e il tennis di #Bencic e a #Dallas dopo aver battuto #TaylorFritz il cinese… - sportface2016 : #WTAAbuDhabi | #Bencic trionfa dopo aver annullato tre match point a #Samsonova -