“Ben venga il viaggio della Meloni a Kiev, ma vi rendete conto che il negoziato di pace è sparito da tutti i summit? “, attacca Conte (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre, come riferiamo in un altro articolo, in queste ore la premier Meloni è a Kiev (dove sta incontrando il presidente Zelensky), poco fa, incalzato dalla stampa, il leader del M5s, Conte, ha affermato: “Ben venga il viaggio della Meloni a Kiev ma vi rendete conto che il negoziato di pace è sparito da tutti i summit? Ormai si parla solo di maggiori spese e più sofisticate armi da inviare ed è l’unica prospettiva sul tavolo. Vogliamo lavorare per una via d’uscita?“. Conte: “Non posso appellarmi a Putin ma al popolo russo, ferma condanna a questa aggressione e massima solidarietà alla popolazione ucraina” “Io non sono più presidente ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre, come riferiamo in un altro articolo, in queste ore la premierè a(dove sta incontrando il presidente Zelensky), poco fa, incalzato dalla stampa, il leader del M5s,, ha affermato: “Benilma viche ildidai summit? Ormai si parla solo di maggiori spese e più sofisticate armi da inviare ed è l’unica prospettiva sul tavolo. Vogliamo lavorare per una via d’uscita?“.: “Non posso appellarmi a Putin ma al popolo russo, ferma condanna a questa aggressione e massima solidarietà alla popolazione ucraina” “Io non sono più presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Se ad #Allegri non piacciono più gli 1-0 e le battute sul corto muso e sui cavalli, ben venga: ne guadagnerà in spe… - ManoloDose : @CuoreIschitano Ma anche no. Ben venga, piuttosto - ilaria_fumarola : RT @m4im0ne: Ma sta ragazza ha pianto fin troppo per sto ragazzo sinceramente è per giunta per difenderlo se presa tutta la merda è lui zit… - GazzoliSara : RT @m4im0ne: Ma sta ragazza ha pianto fin troppo per sto ragazzo sinceramente è per giunta per difenderlo se presa tutta la merda è lui zit… - m4im0ne : Ma sta ragazza ha pianto fin troppo per sto ragazzo sinceramente è per giunta per difenderlo se presa tutta la merd… -