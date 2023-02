Belve, Wanda Nara confessa: “Io e Mauro Icardi stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia e speriamo che…” (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo l’applauditissima esperienza sul palcoscenico del Festival di Sanremo, Francesca Fagnani è tornata con il suo Belve, al suo debutto in prima serata. Ospite della puntata che vedremo in onda fra qualche ora, la showgirl argentina Wanda Nara. Stando ad alcune anticipazioni trapelate da portale Libero.it, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha confermato di stare ancora insieme a suo marito, il calciatore Mauro Icardi. Lui è marito e penso che saremo per tutta la vita una famiglia. “Sì, sì, sì, sì, sì, stiamo insieme. Noi siamo sempre stati una famiglia. Io sono sposata con Mauro da 10 anni, lui ne ha 29, quindi praticamente tutta la vita con ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo l’applauditissima esperienza sul palcoscenico del Festival di Sanremo, Francesca Fagnani è tornata con il suo, al suo debutto in prima serata. Ospite della puntata che vedremo in onda fra qualche ora, la showgirl argentina. Stando ad alcune anticipazioni trapelate da portale Libero.it, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha confermato di stare ancoraa suo marito, il calciatore. Lui è marito e penso che saremo per tutta la vita una. “Sì, sì, sì, sì, sì,. Noiuna. Io sono sposata conda 10 anni, lui ne ha 29, quindi praticamente tutta la vita con ...

