Belve, Naike Rivelli e lo spazzolino elettrico usato come sex toy – Video in anteprima (Di martedì 21 febbraio 2023) Naike Rivelli - Belve Cosa c’è di meglio di uno spazzolino elettrico usato come se fosse un sex t0y? E’ questa una delle rivelazioni che farà Naike Rivelli, questa sera, a Francesca Fagnani nel corso della prima puntata di Belve, spiegando in che modo, decisamente inusuale, l’oggetto può essere addirittura meglio di un uomo. Nel corso dell’intervista, già registrata, la Fagnani ha infatti rivolto alla Rivelli la seguente domanda: “Lei, parlando dello spazzolino per i denti, quello elettrico, ha detto: ‘Non mi delude mai. Non promette cose che non può mantenere, non dice di occuparsi di me e risolvere i miei problemi, anzi non parla proprio. Mi tiene lontana dal ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 febbraio 2023)Cosa c’è di meglio di unose fosse un sex t0y? E’ questa una delle rivelazioni che farà, questa sera, a Francesca Fagnani nel corso della prima puntata di, spiegando in che modo, decisamente inusuale, l’oggetto può essere addirittura meglio di un uomo. Nel corso dell’intervista, già registrata, la Fagnani ha infatti rivolto allala seguente domanda: “Lei, parlando delloper i denti, quello, ha detto: ‘Non mi delude mai. Non promette cose che non può mantenere, non dice di occuparsi di me e risolvere i miei problemi, anzi non parla proprio. Mi tiene lontana dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - davidemaggio : ?????? Naike Rivelli e lo spazzolino elettrico ?????? In attesa della diretta delle 21 con @francescafagnan su IG, prend… - potterhead_1000 : RT @davidemaggio: ?????? Naike Rivelli e lo spazzolino elettrico ?????? In attesa della diretta delle 21 con @francescafagnan su IG, prendete qu… - RobertaTalia_ : RT @davidemaggio: ?????? Naike Rivelli e lo spazzolino elettrico ?????? In attesa della diretta delle 21 con @francescafagnan su IG, prendete qu… - 95_addicted : RT @davidemaggio: ?????? Naike Rivelli e lo spazzolino elettrico ?????? In attesa della diretta delle 21 con @francescafagnan su IG, prendete qu… -