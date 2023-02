Belve interviste 2023: quante puntate sono? Ecco quando vanno in onda (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve, il programma che ha cambiato il modo di immaginare le interviste e spoglia gli ospiti da ogni tentativo di buonismo e banalità: scopriamo quante puntate sono previste per la nuova stagione del 2023, in onda per la prima volta in prima serata, e tutti i dettagli per seguirle al meglio. Leggi anche: Francesca... Leggi su donnapop (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Fagnani torna su Rai 2 con, il programma che ha cambiato il modo di immaginare lee spoglia gli ospiti da ogni tentativo di buonismo e banalità: scopriamopreviste per la nuova stagione del, inper la prima volta in prima serata, e tutti i dettagli per seguirle al meglio. Leggi anche: Francesca...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - _cocumberstark_ : RT @rienneva_plus: Stasera l'intervista delle interviste (e le pause e i silenzi di AO, altro che Celentano) #belve - _cielodiperle : RT @rienneva_plus: Stasera l'intervista delle interviste (e le pause e i silenzi di AO, altro che Celentano) #belve - rienneva_plus : Stasera l'intervista delle interviste (e le pause e i silenzi di AO, altro che Celentano) #belve - Dicolamia123 : RT @Baccotvnews: ??Dopo il successo delle precedenti edizioni, #Belve sbarca in prima serata. Tante le novità per il programma di #Rai2 co… -