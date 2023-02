Belve | Ignazio La Russa | “Un figlio gay? Sarebbe un dispiacere”

Leggi su biccy

(Di martedì 21 febbraio 2023) Prima puntata da non perdere quella di stasera di, perché oltre ad Anna Oxa e Wanda Nara, Francesca Fagnani intervisterà anche il Presidente del Senato.Laha dichiarato che se scoprisse di avere un, apprenderebbe la notizia con. “Un? Accetterei conla notizia, perchéunche non mi somiglierebbe,come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio. Un padre etero vorrebbe che ilfosse come lui. Il busto di Mussolini appartenuto a mio padre lo vuole mia sorella. Perchè si è rotta le scatole. Mi ha detto che papà l’ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l’ho ...