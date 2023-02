“Belve” | chi sono le Eterobasiche che faranno da spalla a Francesca Fagnani

Leggi su dilei

(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il grande successo delle passate edizioni, andate in onda prima su Nove e poi in seconda serata su Rai 2, il ruggente talk show diretto e curato da, sta finalmente debuttare in primissima serata. Insieme alla conduttrice, ormai ben nota per le sue domande taglienti, vedremo anche un duo di ragazze che da Instagram, proprio grazie alla, approderanno per la prima volta in tv: Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, conosciute sul web come le: chileReduce dalla co-conduzione della seconda serata di Sanremo, dove ci ha regalato un forte monologo sulle carceri minorili,sta per iniziare una nuova edizione del programma che ...