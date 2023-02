Belve, Anna Oxa rompe il silenzio: “La lite con Madame orchestrata da qualche salottino. Viviamo in tempi terribili: ci sarà modo per raccontare…” (Di martedì 21 febbraio 2023) La lite con Madame è stata orchestrata ad arte da qualche salottino“, Anna Oxa rompe il silenzio. Al Festival di Sanremo nessuna ospitata, intervista o conferenza stampa. Questa sera la cantante albanese sarà ospite a “Belve“, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. A movimentare “Sanremo 2023” il gossip di una presunta lite tra Oxa e Madame con tanto di lancio di bicchieri pieni d’acqua: “Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare. Perché tutti hanno preso subito la notizia per vera? Per denigrare qualcuno devi inventare una storia, Viviamo in tempi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Laconè stataad arte da“,Oxail. Al Festival di Sanremo nessuna ospitata, intervista o conferenza stampa. Questa sera la cantante albaneseospite a ““, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. A movimentare “Sanremo 2023” il gossip di una presuntatra Oxa econ tanto di lancio di bicchieri pieni d’acqua: “Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Cipiù avanti per raccontare. Perché tutti hanno preso subito la notizia per vera? Per denigrare qualcuno devi inventare una storia,in...

