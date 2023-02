Belve 2023: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione (Di martedì 21 febbraio 2023) Belve 2023: anticipazioni, cast, ospiti, interviste, quante puntate e streaming Da martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Belve, la nuova edizione (2023) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti e anticipazioni Le prime “Belve” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa, ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023): anticipazioni, cast, ospiti, interviste, quante puntate e streaming Da martedì 21 febbraioalle ore 21,20 su Rai 2 va in onda, laedizione () del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti e anticipazioni Le prime “” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Al via la nuova stagione di #Belve condotto da @francescafagnan. Dal #21febbraio, ogni martedì in prima serata su… - Agenzia_Ansa : 'Leggo critiche da chi non ha neanche visto il programma. A una domanda ho risposto che avere un figlio gay sarebbe… - HuffPostItalia : 'La Russa dovrebbe dimettersi'. L'opposizione attacca dopo Belve - Maraina79060613 : @ilruttosovrano Sarò impopolare..ma un presidente del senato serio andava a #Belve ? tutto sacrificato all'audience , è il 2023 baby?? - bubinoblog : GUIDA TV 21 FEBBRAIO 2023: CHE DIO CI AIUTI, FRANCOFORTE-NAPOLI, BELVE, LE IENE -