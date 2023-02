Belve 2023 interviste stasera prima puntata: chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani? (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Fagnani approda stasera, martedì 21 febbraio 2023, in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Belve: scopriamo l’orario di inizio, tutti i dettagli inediti sul format e chi saranno gli ospiti protagonisti delle interviste di oggi. Leggi anche: Belve di Francesca Fagnani, chi è l’ospite che è scappato dallo studio urlando? Le parole della conduttrice... Leggi su donnapop (Di martedì 21 febbraio 2023)approda, martedì 21 febbraio, inserata su Rai 2 con una nuovadi: scopriamo l’orario di inizio, tutti i dettagli inediti sul format e chi saranno gliprotagonisti delledi oggi. Leggi anche:di, chi è l’ospite che è scappato dallo studio urlando? Le parole della conduttrice...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Al via la nuova stagione di #Belve condotto da @francescafagnan. Dal #21febbraio, ogni martedì in prima serata su… - Agenzia_Ansa : 'Leggo critiche da chi non ha neanche visto il programma. A una domanda ho risposto che avere un figlio gay sarebbe… - HuffPostItalia : 'La Russa dovrebbe dimettersi'. L'opposizione attacca dopo Belve - OmbraDuca : Questo personaggio indegno ricopre la carica istituzionale di Presidente del Senato nel governo meloni ......… - volo731 : RT @RaiNews: Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna su @RaiDue dal 21 febbraio ogni martedì in prima serata, 'Belve', il pro… -