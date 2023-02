Bello e tanto | quanta roba | Donizetti! La storia del genio bergamasco che ha vinto la sfida col tempo e con la lunga ombra di Verdi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Più giovane di Rossini, più anziano di, ilGaetano Donizetti (1797-1848) è stato spesso tenuto in pen, considerato un epigono del primo e un precursore dell’altro. A fine Ottocento, dei suoi settanta e passa lavori operistici, ne rimanevano quattro in cartellone. Un motivo c’era. Colleghi, amici, critici ritenevano che Dozzinetti componesse sì bella musica, ma ne scrivesse troppa e troppo in fretta: da qui un sospetto di superficialità. Al confronto, Vincenzo Bellini, autore lento, assumeva l’immagine dell’artista serio e ponderato, equella di un autore dai ferrei intendimenti estetici e teatrali, fermissimo nell’imporli a tutti i collaboratori. Il cliché della corrività emerge perfino nelle parole di un cervello fino, il giovane critico Eduard Hanslick: nel necrologio pubblicato nella ...