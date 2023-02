Bce: Lagarde, nessun Paese dell'Eurozona in recessione (Di martedì 21 febbraio 2023) La Bce si aspetta che nessun Paese dell'area euro cada in recessione nel 2023, e "intende" alzare i tassi ancora di mezzo punto a marzo nella piena determinazione a riportare l'inflazione al 2%. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) La Bce si aspetta che'area euro cada innel 2023, e "intende" alzare i tassi ancora di mezzo punto a marzo nella piena determinazione a riportare l'inflazione al 2%. Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rinaldi_euro : In Aula ora la Lagarde annuncia che a marzo la BCE alzerà ancora di 50 bp i tassi, poi si vedrà. - News24_it : Bce: Lagarde, nessun Paese dell'Eurozona in recessione - fisco24_info : Bce: Lagarde, nessun Paese dell'Eurozona in recessione: Verso rialzo da mezzo punto a marzo, poi dipenderà dai dati - Radio1Rai : ??#Lagarde: 'Nessun Paese dell'Eurozona in recessione nel 2023. La #Bce verso un rialzo dei tassi ancora di mezzo pu… - G__Ferrara : 'FRANCOFORTE, 21 febbraio (Reuters) - Nella zona euro i salari stanno recuperando terreno dopo che l'inflazione ne… -