BCC Bergamasca e Orobica | utile più che triplicato | oltre 25milioni di euro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 febbraio 2023) Zanica. Ancora un anno per nulla ordinario, questa volta non per le vicende legate alla pandemia, bensì per il contesto economico, con la forte accelerazione dell’inflazione e i conseguenti interventi di politica monetaria della BCE che hanno portato, nella seconda metà del 2022 all’abbandono dello scenario di tassi interbancari negativi che perdurava dal 2014. Ed è proprio in un contesto simile che la Banca ha perseguito, da un lato, ancora una volta, una gestione ordinaria virtuosa e nel contempo prudente, dall’altro la ricerca della massimizzazione del contributo offerto da componenti esogene, di carattere straordinario. Il risultato che ne è scaturito è undecisamente importante, comunque accompagnato dalla usuale politica di contenimento dei rischi.che per inciso,a concorrere ad un ulteriore rafforzamento dei ...