Baywatch | David Hasselhoff non voleva Pamela Anderson | È uno show per famiglie

(Di martedì 21 febbraio 2023)era dubbioso sull'ingresso diin una serie percomeperché temeva di turbare il pubblico.sarebbe stato inizialmente riluttante a ingaggiarenel cast di. Il motivo? Per l'attore la presenza di una playmate in unoperavrebbe potuto turbare il pubblico. A rivelare i retroscena di una delle serie più popolari del piccolo schermo a Fox News Digital è Joel Thurm, autore del libro Sex, Drugs & Pilot Season: Confessions of a Casting Director. "Sono sicuro chesia una donna adorabile di persona da quello che posso vedere e da quello che ho ...

Baywatch, David Hasselhoff non voleva Pamela Anderson

