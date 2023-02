Battaglia delle arance a Ivrea, niente spreco: frutta riutilizzata come fertilizzante (Di martedì 21 febbraio 2023) Lotta con le arance, ma anche lotta allo spreco. Ad Ivrea, dopo la tradizionale Battaglia di agrumi, stavolta non si butta via niente, placando di conseguenza alcune polemiche sull’uso smodato degli agrumi per la contesa. Infatti per l'occasione sono state utilizzate centinaia di cassette di arance, disposte nelle quattro piazze dove si tira. Un totale di 10 mila quintali di arance. Ma si tratta di frutti che non hanno le caratteristiche adatte al consumo umano, provengono principalmente da Calabria e Sicilia, da filiere tracciabili, e se non venissero utilizzate nell'evento di Ivrea, sarebbero destinate al macero. Quest'anno si è deciso che dopo i tre giorni di carnevale le arance saranno destinate al compostaggio per l’agricoltura. ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 febbraio 2023) Lotta con le, ma anche lotta allo. Ad, dopo la tradizionaledi agrumi, stavolta non si butta via, placando di conseguenza alcune polemiche sull’uso smodato degli agrumi per la contesa. Infatti per l'occasione sono state utilizzate centinaia di cassette di, disposte nelle quattro piazze dove si tira. Un totale di 10 mila quintali di. Ma si tratta di frutti che non hanno le caratteristiche adatte al consumo umano, provengono principalmente da Calabria e Sicilia, da filiere tracciabili, e se non venissero utilizzate nell'evento di, sarebbero destinate al macero. Quest'anno si è deciso che dopo i tre giorni di carnevale lesaranno destinate al compostaggio per l’agricoltura. ...

