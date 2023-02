(Di martedì 21 febbraio 2023)ha parlato ai microfoni della Uefa alla vigilia di Inter-Porto. Il centrale nerazzurro ha parlato dei suoi pregi, della famiglia nonché dellaper ilIDOLO Eparla dellaper il: «Sono di un piccolo paesino di 3000 abitanti che si chiama Piadena, dove però la cultura cestistica è stataalta. Andavo il sabato sera a vedere le partite di, insieme al calcio mi appassiona tanto. Il mio giocatore preferito è Curry e cerco di prendere tanto da lui come visione di gioco. Cerco di sfruttare la fisicità quando imposto, nel calcio di oggi il ruolo èmeno importante. Tutti fanno tutto....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bastoni: «Pregio? Resto sempre calmo e lucido! Basket passione, idolo...» - - danig993 : @wazzaCN Bastoni con la febbre un giorno sì e l’altro pure, correa sempre rotto che costringe lautaro a giocare tut… - AndreArmageddon : @florabarral @Gianluca_Sir @Ricky23R Riuscire a far sempre la cosa sbagliata è un pregio? E la mancata uscita sulla… -

Volendo è anche possibile mettere itra le ruote dell'avversario giocando in maniera ...come Nightcrawler o Rocket Racoon sono ottime se pescate durante il primo turno ma hanno anche il...... portare la CMA sul tetto del mondo e , se ci riescono, a mettersi ifra le ruote l'uno con ... Italia non si ride mai forzatamente, ma lo si fa maniera spontanea: il suo più grandeè ...

Bastoni: «Pregio Resto sempre calmo e lucido! Basket passione, idolo…» Inter-News.it

Trieste è bella di notte Riforma.it

Picchiato e rapinato in villa a Castagnito: “Caso anomalo, qui c’è poca criminalità” La Stampa

Circolare governo piombo: Wwf in agitazione - BigHunter BigHunter

Wild Hearts | Recensione – La sfida a Monster Hunter Tom's Hardware Italia

Inzaghi si aggrappa al modulo 3-5-2, più di altri a doppio taglio, efficace (o meno) a seconda degli interpreti e del ritmo impresso alla gara. Spesso con le squadre medio-piccole il giro palla si è r ...L'impresa è di quelle quasi impossibili, ma per uno col suo piglio da combattente e con le stimmate del vero leader non può esserci nulla, almeno teoricamente, che non si possa fare. Alessandro Baston ...