Basta truffe a Novate | stasera l’incontro di prevenzione con i carabinieri

Un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani è stato organizzato dal Comune di Novate Milanese in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri: appuntamento martedì 21 febbraio alle 17 nella sala teatro comunale "Testori" di via Vittorio Veneto, sotto al municipio. Obiettivo dell'iniziativa organizzata a Novate per sensibilizzare contro le truffe

spulciare i corposi dossier della Guardia di Finanza per scoprire come le modalità delle agevolazioni create dalle misure grilline - che M5s si ostinano a difendere, nonostante le...... tant'è che - spiega Giorgia Meloni - " considerando tutte leè costato circa 2.000 euro a ... il governo ha deciso di dire: d'ora in avantisconto in fattura per tutti i bonus ...

Obiettivo dell’iniziativa organizzata a Novate per sensibilizzare contro le truffe è anche quello di far conoscere i consigli e le precauzioni per non cadere in raggiri: consigli che saranno ...Purtroppo questo mondo molto affascinante e caratterizzato da una elevata professionalità e competenza è anche popolato da moltissimi individui e società di dubbia autorevolezza, pertanto ci si può tr ...