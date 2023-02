“Basta fare comizi, gli italiani vi hanno mandato a casa”: bagarre alla Camera tra FdI e M5s. Baldino: “Questa è censura” (Di martedì 21 febbraio 2023) bagarre alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per il decreto Carburanti. Tutto è nato durante l’intervento di Alfonso Colucci, del M5s, che ha anticipato il voto contrario del proprio gruppo al decreto. A quel punto Manlio Messina di Fratelli d’Italia ha accusato i 5 stelle di aver parlato di tutto, “a partire dal decreto Rave”, cioè di cose che non c’entravano nulla con l’oggetto della discussione parlamentare. E poi: “Basta fare comizi, gli italiani hanno deciso di mandarvi a casa”. Così ha preso la parola la vicecapogruppo del M5s, Vittoria Baldino: “Il filo conduttore dei nostri interventi c’era: la vostra incapacità”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023)nel corso delle dichiarazioni di voto per il decreto Carburanti. Tutto è nato durante l’intervento di Alfonso Colucci, del M5s, che ha anticipato il voto contrario del proprio gruppo al decreto. A quel punto Manlio Messina di Fratelli d’Italia ha accusato i 5 stelle di aver parlato di tutto, “a partire dal decreto Rave”, cioè di cose che non c’entravano nulla con l’oggetto della discussione parlamentare. E poi: “, glideciso di mandarvi a”. Così ha preso la parola la vicecapogruppo del M5s, Vittoria: “Il filo conduttore dei nostri interventi c’era: la vostra incapacità”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

