Basket: Nba, Beverley firma con i Chicago Bulls (Di martedì 21 febbraio 2023) Chicago, 21 feb. - (Adnkronos) - Che la sua permanenza a Orlando sarebbe durata poco era chiaro a tutti già nel momento in cui la notizia del suo passaggio ai Magic in cambio di Mo Bamba è diventata ufficiale: Patrick Beverley aspettava soltanto l'occasione giusta e a dargliela sono stati i Chicago Bulls, la squadra della sua città e quella del cuore di un giocatore che dopo un decennio da giramondo in Nba può fare finalmente ritorno in Illinois. Cresciuto a colpi di canestri e giocate d'intensità nella John Marshall High School, per Beverley indossare la maglia dei Bulls è il coronamento di un percorso personale (come dimostrato in queste ore da chi sta andando a scavare nel suo passato sui social in cui ripeteva come un mantra di voler giocare con la squadra di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 feb. - (Adnkronos) - Che la sua permanenza a Orlando sarebbe durata poco era chiaro a tutti già nel momento in cui la notizia del suo passaggio ai Magic in cambio di Mo Bamba è diventata ufficiale: Patrickaspettava soltanto l'occasione giusta e a dargliela sono stati i, la squadra della sua città e quella del cuore di un giocatore che dopo un decennio da giramondo in Nba può fare finalmente ritorno in Illinois. Cresciuto a colpi di canestri e giocate d'intensità nella John Marshall High School, perindossare la maglia deiè il coronamento di un percorso personale (come dimostrato in queste ore da chi sta andando a scavare nel suo passato sui social in cui ripeteva come un mantra di voler giocare con la squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 6StringsUmarell : @UgoliniLorenzo @JvJean1971 Ehhh, discorso molto complicato, perchè il peso di un singolo giocatore nel basket è mo… - UgoliniLorenzo : @6StringsUmarell @JvJean1971 Ma voi che ci capite, mi spiegate il problema di RW? Io sono un appassionato di NBA se… - romano_laura : RT @Eurosport_IT: Pau #Gasol vince il “Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award” per l'impegno verso il basket femminile, un progetto iniziat… - BasketUniverso : Giannis Antetokounmpo, quanto dovrà stare fuori per il suo infortunio al polso? - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: Pau #Gasol vince il “Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award” per l'impegno verso il basket femminile, un progetto iniziat… -