Basket, Gianmarco Pozzecco: “Paolo Banchero? Fatto quel che dovevamo con entusiasmo, attendiamo la risposta per l’estate” (Di martedì 21 febbraio 2023) Durante la presentazione delle nuove maglie dell’Italia, che si è legata al marchio Macron (già presente in vari modi nel Basket), Gianmarco Pozzecco è stato sollecitato anche sull’argomento Paolo Banchero. Il giocatore degli Orlando Magic, com’è noto, ha ribadito quel che aveva già detto nelle fasi iniziali della stagione NBA: deciderà a fine stagione se giocare o meno i Mondiali con l’Italia. Così il coach azzurro, che ha di recente spento (due volte) le sirene che il Panathinaikos aveva acceso su di lui: “La situazione con Paolo? Non ci sono novità. Noi quello che dovevamo fare l’abbiamo Fatto, con entusiasmo. Lui ha detto che ci darà una risposta, l’aspettiamo per ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Durante la presentazione delle nuove maglie dell’Italia, che si è legata al marchio Macron (già presente in vari modi nel),è stato sollecitato anche sull’argomento. Il giocatore degli Orlando Magic, com’è noto, ha ribaditoche aveva già detto nelle fasi iniziali della stagione NBA: deciderà a fine stagione se giocare o meno i Mondiali con l’Italia. Così il coach azzurro, che ha di recente spento (due volte) le sirene che il Panathinaikos aveva acceso su di lui: “La situazione con? Non ci sono novità. Noilo chefare l’abbiamo, con. Lui ha detto che ci darà una, l’aspettiamo per ...

