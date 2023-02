Basket | Gianmarco Pozzecco-Panathinaikos | l’affare non si fa Gli ateniesi virano su Serelis

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) Dai media greci arriva chiaro e forte il segnale: non ci sarà alcun accordo trae il, che aveva formulato due offerte all’attuale allenatore della Nazionale italiana. La fine del rapporto che legava il club ateniese a Dejan Radonjic, provocata dall’eliminazione in semifinale di Coppa di Grecia contro l’Olympiacos, non porta dunque l’head coach azzurro in terra ellenica. A riferirlo sono, in maniera praticamente contemporanea, SDNA, Gazzetta.gr e Sport24, che fanno parte del novero dei più importanti media sportivi in Grecia. L’uomo scelto dalla dirigenza delè Christos, che è stato vice di Giorgios Vovoras nel 2022 dopo diciotto anni in cui è rimasto saldamente legato al Lavrio.: i migliori italiani della Coppa Italia 2023. ...