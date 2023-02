Baseball, Italia a Scottsdale: obiettivo World Classic (Di martedì 21 febbraio 2023) L’Italia del Baseball si radunerà mercoledì alla Notre Dame Preparatory High School di Scottsdale, e rimarrà in Arizona fino al 1° marzo per un camp pre-stagionale in attesa della partenza verso la World Baseball Classic 2023. Mike Piazza ha organizzato il raduno con il duplice scopo di consentire di lavorare ai giocatori non impegnati nello Spring Training e di fare scendere in campo insieme a loro alcuni dei giovani del giro azzurro, diversi dei quali impegnati a livello pro o di college oltreoceano. Saranno sul Roskos Family Field i coach del Classic Chris Denorfia, Jack Santora, Mike Borzello, Jason Simontacchi e Michele Gerali, insieme al coordinatore delle giovanili azzurre Gianguido Poma e al pitching coach Rolando Cretis. L’Italia partirà il 3 ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) L’delsi radunerà mercoledì alla Notre Dame Preparatory High School di, e rimarrà in Arizona fino al 1° marzo per un camp pre-stagionale in attesa della partenza verso la2023. Mike Piazza ha organizzato il raduno con il duplice scopo di consentire di lavorare ai giocatori non impegnati nello Spring Training e di fare scendere in campo insieme a loro alcuni dei giovani del giro azzurro, diversi dei quali impegnati a livello pro o di college oltreoceano. Saranno sul Roskos Family Field i coach delChris Denorfia, Jack Santora, Mike Borzello, Jason Simontacchi e Michele Gerali, insieme al coordinatore delle giovanili azzurre Gianguido Poma e al pitching coach Rolando Cretis. L’partirà il 3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ECorru : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 @Fedez Ma voi siete quelli che si lamentano delle usanze americane importate in Ita… - ShootersykEku : Prendeteli con mazze da baseball a sti - Massimo60386626 : RT @ZetaPuma: Manca sempre meno al World Baseball Classic 2023! Per farci trovare preparati al meglio, ve lo fareste un giro del roster de… - SignoriniSandro : @elio_vito @GiorgiaMeloni alla Sapienza e sulle piazze di mezza Italia avete dimostrato quanto siete voi democratic… - viralnews_osint : Serie A line-ups: Spezia vs. Juventus #breaking #breakingnews #politics #usa #news #newsbreak #trending… -