Bari, senti Esposito: “Vogliamo sempre dare tutto in campo” (Di martedì 21 febbraio 2023) La squadra neopromossa del Bari, terza in classifica, sta disputanto un’ottimo campionato e fa sognare i tifosi per il prossimo anno. Nel frattempo, in questo weekend i biancorossi sono riusciti ad evitare la sconfitta contro il Cagliari, pareggiando nel finale con la rete di Antenucci. Proprio del match ha parlato, nell’intervista rilasciata a RadioBari, il centravanti Sebastiano Esposito, dicendo: “Abbiamo conquistato un punto importante, ma meritavamo qualcosa in più. Il rigore datoci all’ultimo minuto era difficile da battere, ma Mirko, che è un esperto in queste situazioni, è stato fenomenale. Non era facile trovare la forza per reagire, dopo aver subito gol ad inizio gara, ma siamo stati bravi. Sono contento per gli applusi, anche se non ho giocato la mia miglior partita. Noi Vogliamo sempre ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) La squadra neopromossa del, terza in classifica, sta disputanto un’ottimo campionato e fa sognare i tifosi per il prossimo anno. Nel frattempo, in questo weekend i biancorossi sono riusciti ad evitare la sconfitta contro il Cagliari, pareggiando nel finale con la rete di Antenucci. Proprio del match ha parlato, nell’intervista rilasciata a Radio, il centravanti Sebastiano, dicendo: “Abbiamo conquistato un punto importante, ma meritavamo qualcosa in più. Il rigore datoci all’ultimo minuto era difficile da battere, ma Mirko, che è un esperto in queste situazioni, è stato fenomenale. Non era facile trovare la forza per reagire, dopo aver subito gol ad inizio gara, ma siamo stati bravi. Sono contento per gli applusi, anche se non ho giocato la mia miglior partita. Noi...

