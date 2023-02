Barbara D’Urso | a 65 anni il suo fisico è statuario | ma sui social piovono insulti volgari FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linosegna : RT @nicomanetta1: “Taxi a due piazze”, il ritorno di Barbara D'Urso a teatro in una ... - TeatroeMusicaNews #taxi #NoUber - Chiara98315957 : @RoyDeVita Madonna è diventata un mostro, ha cambiato totalmente il viso tra un mix di Marlyn Manson . Era carina… - Pepglorioso : @Rainbow_Luce Barbara D'Urso ci campa altre 120 puntate - LosurdoSasa : @Ale_Mussolini_ Alessandra ,attenta quando vai da Barbara D'Urso per il confronto con Piazzolla.Lui e la sua gang t… - cate_tata : RT @AmiciDiFascino: Una strepitosa Barbara d’Urso ieri sera al Teatro Nazionale di Milano con l’esilarante commedia #TaxiADuePiazze ?? https… -

Oggiè tornata a parlare di tutte le polemiche scoppiate dopo la morte di Gina Lollobrigida per via dell'eredità. Ed in queste ultime ore è stato scritto un nuovo capitolo su tutta questa ...In diretta televisiva, ospite da, si è mostrato mentre si sottoponeva alla liposcultura di fianchi e addome . In questo modo ha perso ben tre chili. Ma non solo, stando a quanto ...

‘Taxi a due piazze’ con Barbara d’Urso Fulldassi.it

“Così sfido me stessa”. Tra risate e applausi, Barbara d'Urso torna a ... ilGiornale.it

Barbara d'Urso: "Io bigama e bugiarda Macché... preferisco farvi ridere" TGCOM

“Ha lasciato morire il padre”, Barbara D'Urso sconvolge tutti ... Fortementein.com