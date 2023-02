"Avete ancora dei dubbi?": Di Maria-Juve, la moglie fa esplodere il caso | Guarda (Di martedì 21 febbraio 2023) Un 2-0 importante a La Spezia per rilanciarsi dopo il pari ‘di nervi' in Europa League contro il Nantes. La Juventus può contare finalmente su un Angel di Maria ritrovato, autore del secondo gol contro i liguri. E su Instagram, tra i commenti sotto alla foto con l'esultanza dell'ex Psg, pubblicato dal profilo ufficiale bianconero, c'è anche Jorgelina Cardoso, moglie del Fideo. Le parole dell'ex modella argentina sembrano tanto una replica a chi nei mesi scorsi ha sostenuto che l'impegno profuso con il club bianconero fosse minore rispetto a quello con la nazionale: "Nel caso ci fossero dei dubbi su come difendi la maglia che indossi!", ha scritto Jorgelina Cardoso. Tutte voci che Di Maria sta mettendo a tacere con le prestazioni e con la continuità che sta trovando con la maglia della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Un 2-0 importante a La Spezia per rilanciarsi dopo il pari ‘di nervi' in Europa League contro il Nantes. Lantus può contare finalmente su un Angel diritrovato, autore del secondo gol contro i liguri. E su Instagram, tra i commenti sotto alla foto con l'esultanza dell'ex Psg, pubblicato dal profilo ufficiale bianconero, c'è anche Jorgelina Cardoso,del Fideo. Le parole dell'ex modella argentina sembrano tanto una replica a chi nei mesi scorsi ha sostenuto che l'impegno profuso con il club bianconero fosse minore rispetto a quello con la nazionale: "Nelci fossero deisu come difendi la maglia che indossi!", ha scritto Jorgelina Cardoso. Tutte voci che Dista mettendo a tacere con le prestazioni e con la continuità che sta trovando con la maglia della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Grazie per la splendida esperienza. Gli occhi di quei ragazzi mi hanno dato una spinta verso l’alto. E grazie Maria… - borghi_claudio : Prima della chiusura dei seggi (ricordo che in Lombardia e Lazio si vota fino alle 15, se non l'avete ancora fatto… - Marcozanni86 : Un piccolo video-messaggio per chi ancora non è andato a votare: non si tratta solo del governo della #Lombardia o… - 1967Gabriele : RT @boys_roby: @ellyesse Avete perso le elezioni per 2 motivi il primo perchè attaccavate l'avversario con odio e lo state facendo ancora q… - foscoland : @ellyesse Ma nn ce rompe er cazzo, che per la maggior parte della gente è l’ultimo dei problemi questo…ancora nn av… -