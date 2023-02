Avengers: The Kang Dynasty ucciderà un personaggio chiave di Ant-Man and the Wasp: Quantumania? (Di martedì 21 febbraio 2023) Una recente indiscrezione lascerebbe presagire la morte di un importante personaggio di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nell'atteso crossover Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo nel 2025. Avengers: The Kang Dynasty, nuovo capitolo della saga dei Vendicatori in arrivo nel 2025, potrebbe contenere la morte di uno dei personaggi principali di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In molti pensavano che il terzo capitolo della saga di Ant-Man avrebbe previsto almeno una morte importante, ma a quanto pare tutto è rimandato al 2025. Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato Alex Perez di Cosmic Circus il quale anticipa che uno tra Ant-Man (Paul Rudd), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Una recente indiscrezione lascerebbe presagire la morte di un importantedi Ant-Man and thenell'atteso crossover: The, in arrivo nel 2025.: The, nuovo capitolo della saga dei Vendicatori in arrivo nel 2025, potrebbe contenere la morte di uno dei personaggi principali di Ant-Man and the. In molti pensavano che il terzo capitolo della saga di Ant-Man avrebbe previsto almeno una morte importante, ma a quanto pare tutto è rimandato al 2025. Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato Alex Perez di Cosmic Circus il quale anticipa che uno tra Ant-Man (Paul Rudd), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle ...

