Avanti un Altro verso l'addio: il prossimo anno l'ultima edizione (Di martedì 21 febbraio 2023) Una notizia terribile per tutti i fan di Avanti un Altro. Il game show di Canale 5 si avvia verso la sua fine e questa volta, a quanto pare, sarà per sempre. A darne l'annuncio è stato uno degli autori, Marco Salvati. Salvati ha spiegato anche la motivazione per cui si è deciso di mettere un punto ad una trasmissione così amata. l'ultima stagione sarà quella del 2023 – 2024 ma scopriamo i dettagli e come mai si chiuderanno i battenti. Perché Avanti un Altro non si farà più: l'annuncio a sorpresa Marco Salvati, a Casa Pipol, ha spiegato che il prossimo anno sarà l'ultimo per Avanti un Altro. Come mai? Perché lo vuole Paolo Bonolis. Non solo però, gli autori credono che il divertente quiz tv abbia ...

