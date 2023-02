Avanti un altro verso la chiusura definitiva: “Anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine” (Di martedì 21 febbraio 2023) Avanti un altro, celebre game show di Canale5, giunge al termine. Pare infatti che quella in onda sia la penultima edizione prima della chiusura definitiva, fissata per il 2024. Ad anticiparlo è stato lo storico autore del programma, Marco Salvati, durante la settantesima puntata di Casa Pipol in diretta su Instagram. Le dichiarazioni di Salvati sono state come un fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati del programma. Quale il motivo della chiusura? “Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo Per volontà del conduttore, ma Anche perché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però Anche alle cose belle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023)un, celebre game show di Canale5, giunge al termine. Pare infatti che quella in onda sia la penultima edizione prima della, fissata per il 2024. Ad anticiparlo è stato lo storico autore del programma, Marco Salvati, durante la settantesima puntata di Casa Pipol intta su Instagram. Le dichiarazioni di Salvati sono state come un fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati del programma. Quale il motivo della? “Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo Per volontà del conduttore, maperché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ErikaBarnaba : RT @koala_wednesday: almeno possiamo stare tranquilli che non ci ritroveremo bebè a fare la bonas ad avanti un altro meno male https://t.co… - FQMagazineit : Avanti un altro verso la chiusura definitiva: “Anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine” - RossoPasqui : Guardatelo bene in faccia! Il suo viso è stravolto dalle droghe contenute nei farmaci che è costretto a prendere pe… - cwtcth : @enfpanna spero che per sabato tu abbia fatto qualche altro cambiamento ai capelli altrimenti la storia non può andare avanti - CanioA : RT @boni15_boni: Avanti un altro.. Chissà come gioisce la Meloni? -