Avanti un altro di Paolo Bonolis finirà nel 2024? L'indiscrezione (Di martedì 21 febbraio 2023) Quella attualmente in corso potrebbe essere, purtroppo per i telespettatori affezionati, la penultima stagione di Avanti un altro. Il fortunato quiz pomeridiano di Canale 5 condotto dal famoso conduttore Paolo Bonolis, che è nato nel 2011 e in onda da ben 12 stagioni, si avvierebbe così verso una chiusura nel 2024. A dirlo è stato l'autore del programma, Marco Salvati, nel corso di un'intervista rilasciata a Casa Pipol, format social della pagina Instagram di Pipol. Avanti un altro finirà nel 2024? "Il prossimo anno sarà l'ultimo, probabilmente. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l'anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a ...

