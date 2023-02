“Avanti un altro” chiude i battenti: la rivelazione dell’autore (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutte notizie per gli aficionados di “Avanti un altro”. L’edizione 2023/2024 del game show in onda nel preserale di Canale Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutte notizie per gli aficionados di “un”. L’edizione 2023/2024 del game show in onda nel preserale di Canale Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piediniSoli : @A7_Pal @smie7nik @horusgodB Altro commento omofobo! Andate avanti, state solo confermando la mia tesi! - Soleluna790210 : Dai che Sonia l’anno prossimo metterà Antonella come “professoressa di latino” ad avanti un altro e se si lascia in… - viveremarche : Sicurezza in discoteca, M5S: 'Un altro passo in avanti nella tutela dei giovani' - v_senigallia : Sicurezza in discoteca, M5S: 'Un altro passo in avanti nella tutela dei giovani' - improbbldreamss : E ABBIAMO UN MOTIVO PER TIRARE AVANTI UN ALTRO MESE LETSGOOOOOOOOOOO -