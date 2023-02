(Di martedì 21 febbraio 2023) «Ilsta bloccando 73di euro dei Fondi per la Sviluppo e la Coesione, di cui 5,6alla Campania. Poco alla volta voglionore soldi dal Sud e spalmarli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Vi svelo la prossima edizione del Festival, trasmesso anche da Rete4 Vietate canzoni che non celebrino Dio, Patria… - marcofurfaro : - Cancellazione fondo affitti - Abolizione RDC - Demolizione opzione donna - Aumento tetto al contante - Condoni -… - Acli_nazionali : 'È importante che si discuta di autonomia differenziata e che questa discussione si faccia sulle gambe del sindacat… - RiccardoSasso10 : L’#autonomia può essere davvero funzionale nel nostro paese. Il punto fondamentale sta nel liberarsi da quei residu… - ilmetropolitan : #reggiocalabria Sabato a Palazzo Alvaro il convegno “Autonomia differenziata, un Paese a rischio di tenuta. No all’… -

Per questo ribadisco che dobbiamo stare molto attenti alle 'palle' dell''. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Piedimonte Matese (Caserta), ...'Per i rischi che si determinerebbero per la Calabria, il Mezzogiorno e l'intero Paese, l'- hanno convenuto i presenti - deve essere fronteggiata a partire da una necessaria ...

Autonomia differenziata, De Luca: «Il governo prende 73 miliardi destinati al Sud per spostarli al Nord» ilmattino.it

Merito, D’Aprile: “Se dietro questa parola, si nasconde l’autonomia differenziata, si dica chiaramente” Tecnica della Scuola

Diciamo NO all'autonomia differenziata: iniziativa a Terni il 2 marzo FLC CGIL

Autonomia differenziata, incubatrice di razzismo. La trappola del “fondo perequativo” senza soldi Tiscali Notizie

Presidio contro l'autonomia differenziata: "Aumenta le diseguaglianze e penalizza il diritto allo studio" GenovaToday

Dopo i saluti del sindaco ff Versace i lavori saranno aperti dal Consigliere delegato e sindaco di Cinquefrondi Conia. Concluderà l'incontro De Magistris ...MARINO (politica) - Le perplessità del segretario marinese 'Dem' ilmamilio.it - nota stampa “Nei primi giorni del mese di febbraio il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Ca ...