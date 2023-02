Auto: Stellantis - 0,2% in Europa a gennaio (Di martedì 21 febbraio 2023) Il gruppo Stellantis ha venduto a gennaio in Ue, Paesi Efta e Regno Unito 156.553 Auto, lo 0,2% in meno dello stesso mese del 2022. La quota è del 17,2% a fronte del 19,1% di gennaio dell'anno scorso . Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Il gruppoha venduto ain Ue, Paesi Efta e Regno Unito 156.553, lo 0,2% in meno dello stesso mese del 2022. La quota è del 17,2% a fronte del 19,1% didell'anno scorso .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Auto: Stellantis -0,2% in Europa a gennaio - fisco24_info : Auto: Stellantis -0,2% in Europa a gennaio: Quota in calo dal 19,1% al 17,2% - CarloF0554ti : @___D10___ @giulianocoppin2 La resistenza del governo italiano (annunciata più che praticata) al termine del 2035 p… - mattiamattiaaa : all’unico produttore di rimasto in Italia. Quella Stellantis ormai a controllo francese, ma che resta nevralgica pe… - maxiannic : RT @osservatorex: @AlbertoBagnai Stellantis per voce del proprio AD ha già da tempo dichiarato che faranno ciò che l'unione europea decider… -