Auto elettriche, la Cina entra nel mercato degli Stati Uniti (Di martedì 21 febbraio 2023) Ford e Catl hanno raggiunto un'intesa che permetterà alla storica casa Automobilistica statunitense di usare la tecnologia della società cinese per produrre le batterie dei propri veicoli elettrici. Ma non tutti sono contenti dell’accordo Leggi su wired (Di martedì 21 febbraio 2023) Ford e Catl hanno raggiunto un'intesa che permetterà alla storica casamobilistica statunitense di usare la tecnologia della società cinese per produrre le batterie dei propri veicoli elettrici. Ma non tutti sono contenti dell’accordo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Le auto elettriche oggi in Italia non solo costano sensibilmente di più rispetto alle vetture tradizionali, ma pres… - AnnalisaChirico : I biocarburanti sono meglio delle auto elettriche? Leggi qui??#LaChirico.it - borghi_claudio : E anche oggi nella votazione in parlamento europeo sulla FOLLIA dello stop alle auto non elettriche gli italiani so… - PinoPinocchio4 : @AlexBazzaro Guarda che le stiamo già producendo auto 100% elettriche in Europa. E usiamo elettronica cinese da 20 anni?????? - JeanGab63523069 : RT @Pietro_Otto: L’elettrico inquina più di benzina e Diesel, ma i soliti criminali della élite hanno deciso che che si deve usare l’elett… -