Austria | bimbo di 5 anni morto in uno stagno | era in gita con l’asilo

(Di martedì 21 febbraio 2023)di 5in uno: era inconIl corpo senza vita di un bambino di 5è stato ritrovato nellodi una casa privata. Il piccolo era inscolastica cona cui era iscritto in. L’incidente è accaduto a Mattersburg, nel Burgenland. Prima del ritrovamento, 7 pattuglie di polizia, un’unità necrofila e due droni erano stati mobilitati per le ricerche. Il piccolo è stato rianimato, ma il suo core non ha retto ed èpoco dopo essere stato ricoverato in ospedale. Sul caso indaga la procura di Eisenstandt. La prima cittadina di Mattersburg ha parlato di un “tragico incidente”.invece ha spiegato di non aver ...

Si era allontanato dal gruppo, durante una gita dell'asilo in. Il corpo del, di 5 anni, viene ritrovato in uno stagno di una casa privata. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Mattersburg, nel Burgenland. Solo dopo ampie ricerche il corpo del ...

